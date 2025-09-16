Офтальмолог Горбачева предупредила, что аэрозоли могут повредить контактные линзы

Офтальмолог центра «Зрение» Кристина Горбачева сообщила «Известиям» , что спреи для загара, лаки для волос и антисептики могут негативно влиять на контактные линзы. Эти средства могут вызывать дискомфорт и ухудшать зрение.

Доктор отметила, что аэрозоли могут повреждать материал линз и вызывать раздражение глаз. Она предупредила о рисках развития «аэрозольной кератопатии» и эрозий роговицы при регулярном контакте с такими веществами.

Эксперт рекомендовала использовать однодневные линзы, чтобы избежать накопления химических остатков. При попадании спрея или лака на линзы их следует снять. Если это невозможно сразу, можно закапать увлажняющие капли и промыть глаз.

Врач подчеркнула, что аэрозоли нужно наносить до надевания линз в хорошо проветриваемом помещении, а после распыления дать средству высохнуть и хорошо проветрить комнату. Это особенно важно для людей, чья работа связана с частым использованием аэрозолей, подчеркнула Горбачева.