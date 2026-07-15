Офтальмолог Гладкова предупредила о вреде желтых автомобильных очков днем

Многие водители ценят очки с желтыми линзами за способность улучшать видимость дорожной обстановки в темное время суток, однако некоторые используют их и днем. Офтальмолог Ольга Гладкова объяснила в беседе с Авто Mail , почему этого делать не стоит.

Специалист указала на вред такого способа.

«Действительно, водительские очки с желтыми линзами вредно использовать как солнцезащитные, потому что они не обладают нужной степенью защиты от ультрафиолетового излучения», — объяснила медик.

По ее словам, основная задача таких очков заключается в улучшении контрастности при слабом освещении. Это достигается за счет отсечения части синего спектра и снижения рассеивания света. Подобные линзы могут быть полезны в туман, сумерки или пасмурную погоду, но для ясного солнечного дня они не предназначены.