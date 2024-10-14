Офтальмолог Георгиева: за последний год число диагнозов «миопия» у детей увеличилось на 8%

Аналитики выяснили, что только за последний год число диагнозов «миопия» у детей в России увеличилось на 8%. Все дело в гаджетах и ПК, которые стали неотъемлемой частью современной жизни, рассказала ИА RuNews24.ru врач-офтальмолог клиники 3Z Светлана Георгиева.

По словам медика, детям в возрасте шести-восьми лет рекомендуется проводить за гаджетами не более 20 минут в день, детям среднего возраста — 25 минут, для 17-18 летних без перерыва можно проводить за компьютером около 35 минут.

Георгиева отметила, что если соблюдать эту рекомендацию, то ребенок и подросток смогут сохранить не только качественное зрение, но и здоровое психологическое состояние.