Офтальмолог Гасанова посоветовала делать зрительную зарядку, чтобы снимать напряжение в глазах

Согласно этому правилу, после каждых 20 минут работы за экраном компьютера или смартфона, следует закрыть глаза на 20 секунд или посмотреть вдаль на расстояние около шести метров. Специалист пояснила, что глазные мышцы, которые напрягаются при работе с монитором, расслабляются лишь тогда, когда человек созерцает предметы вдалеке.

Также можно просто закрывать глаза на 20 секунд каждые 20 минут. Этот метод не только помогает снять усталость и напряжение, но и способствует избавлению от ощущения сухости в глазах, добавил KP.RU.