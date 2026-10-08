Офтальмолог Габриэлян объяснила, чем опасен дым от тлеющей листвы

Осенью дачники сгребают и жгут листву. Сырая куча почти не горит, зато часами дымит, а хозяин стоит в этом дыму. К ночи глаза краснеют и слезятся так, что не уснуть, рассказала РИАМО врач-офтальмолог Анна Габриэлян.

По словам офтальмолога, дым от тлеющей листвы содержит сажу и едкие вещества (альдегиды, фенолы), которые раздражают конъюнктиву и вызывают слезотечение, обычно проходящее за сутки. Если же задета роговица (царапина или ожог от искры), нужно немедленно обратиться к врачу. Ночью раздражение усиливается из-за сажи на ресницах и сухого воздуха от отопления, пишет «Петербургский дневник».

Сразу после костра следует промыть глаза прохладной водой или физраствором и закапать увлажняющие капли. Сосудосуживающие капли использовать не стоит — краснота вернется вместе с сухостью. Не трите глаза и не используйте антибиотики, так как это не инфекция. К врачу нужно обратиться в тот же день, если глаз болит, боится света или зрение ухудшилось. Для профилактики жгите сухую листву, стойте против ветра и наденьте защитные очки.