Офтальмолог Габрельян призвала снимать линзы перед купанием

Врач-офтальмолог Анна Габрельян посоветовала не плавать и не принимать душ в контактных линзах из-за риска тяжелой инфекции глаз, передает РИАМО .

Габрельян предупредила, что в пресной и водопроводной воде может находиться Acanthamoeba. Этот микроорганизм способен вызвать акантамебный кератит.

Врач назвала частыми ошибками плавание и душ в линзах, промывание их водой из-под крана и долгое использование одного раствора. Простое ополаскивание не удалит амебу с поверхности линзы.

Габрельян рекомендовала снимать линзы перед купанием и душем, а контейнер менять каждые два-три месяца. При стойкой боли или светобоязни после купания нужно в тот же день обратиться к врачу и сообщить о ношении линз, сообщает RT.