Офтальмолог Филоненко подчеркнул, что тренажеры для глаз не способны полностью исправить близорукость

Офтальмолог Илья Филоненко предупреждает, что при высокой степени близорукости человек может видеть лишь на расстоянии три-пять сантиметров, испытывая серьезные трудности с восприятием объектов на дальнем расстоянии. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Врач подчеркивает: без принятия мер по лечению миопии могут развиться осложнения, такие как дистрофия сетчатки, глаукома, потеря зрения и даже инвалидность. По информации Всемирной организации здравоохранения, близорукость становится причиной слепоты в 23–44,6% случаев среди людей с нарушениями зрения.

Филоненко также развеял три распространенных мифа о лечении близорукости. Он отметил, что очки должны обеспечивать полную коррекцию зрения, а не неполную, как думают многие.

«Полная коррекция помогает лучше видеть и уменьшает нагрузку на глаза», — утверждает врач.

Кроме того, он подчеркнул, что аппаратное лечение и тренажеры для глаз не способны полностью исправить близорукость, так как их эффективность не подтверждена научными исследованиями.