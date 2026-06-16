Офтальмолог Эмма Стар призвала не плавать в линзах даже при наличии защитных очков

Химические вещества в бассейнах могут вызывать аллергические реакции, а бактерии и микроорганизмы в воде — инфекционные заболевания глаз. Об этом сообщил журнал Medical Xpress со ссылкой на офтальмолога из Детской больницы Колорадо Эмму Стар.

«Я бы посоветовал не открывать глаза под водой. Кроме того, старайтесь не погружаться в воду слишком глубоко, чтобы снизить риск раздражения или инфекции», — отметила специалист.

Если после купания у вас покраснели глаза или в них попала вода, офтальмолог рекомендует промыть их искусственной слезой или солевым раствором без консервантов, написали «Известия».

Особое внимание Стар уделила любителям контактных линз. Она подчеркнула, что плавать в линзах не следует даже при наличии защитных очков, так как линзы могут удерживать болезнетворные микробы на поверхности глаза. Врач советует использовать однодневные линзы и плотно прилегающие очки, а после заплыва сразу утилизировать изделия.

Для защиты глаз от солнца эксперт порекомендовала использовать солнцезащитные очки и головные уборы. При выборе очков для плавания Стар советует ориентироваться на комфортную посадку. Людям с повышенным внутриглазным давлением лучше выбирать модели с большой оправой.