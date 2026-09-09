Офтальмолог Егорова объяснила, как смартфон нагружает глаза детей

Длительное использование смартфона не ведет к потере зрения, но утомляет глаза из-за близкого экрана и редкого моргания. Короткие ролики также могут ослаблять концентрацию у детей, сообщает газета «Известия» .

Детский офтальмолог центра «Зрение» в Санкт-Петербурге Ада Егорова рассказала, что телефон обычно держат ближе книги: в 20–36 сантиметрах от лица. Это повышает нагрузку на фокусировку. После долгого просмотра возможны усталость глаз, головная боль и временная нечеткость зрения вдаль.

Эксперт подчеркнула, что доказательств вреда подсветки смартфона для сетчатки нет. Главные риски связаны с продолжительной работой на близком расстоянии и снижением частоты моргания. У детей нагрузка может повышать вероятность близорукости, особенно при недостатке прогулок на улице.

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова объяснила, что короткие видео приучают мозг к быстрой смене стимулов. Из-за этого ребенку становится труднее читать, учиться и выполнять задачи, требующие долгого внимания. Она посоветовала начинать с 15–20 минут чтения бумажной книги без телефона рядом.

Для профилактики Егорова рекомендовала держать экран немного ниже уровня глаз, делать паузы и переводить взгляд вдаль. При вспышках перед глазами, резком ухудшении зрения, множестве помутнений или ощущении темной «занавески» необходимо обратиться к врачу.