Офтальмолог Долгопольская посоветовала следить за яркостью экрана для сохранения зрения

Глаза устают из-за постоянной фокусировки вблизи, а мозг — из-за перегрузки информацией. Среди главных факторов риска сегодня можно назвать длительную работу с экранами на близком расстоянии и недостаток времени на улице. Об этом рассказала офтальмолог Ольга Долгопольская в беседе с сайтом KP.RU .

Для сохранения зрения при современном ритме жизни врач посоветовала увлажнять слизистую глаз «искусственной слезой» без консервантов, а также увлажнять воздух в комнате до 50–60%, чтобы снизить испарение со слизистой.

По словам эксперта, также важно следить за освещением: яркость экрана должна быть равна яркости окружающего пространства. Кроме того, стоит делать перерывы каждые 20 минут работы за экраном и смотреть на предмет, который находится на расстоянии не менее шести метров.