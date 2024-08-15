Офтальмолог Долгопольская: антисептические капли для глаз грозят развитием конъюнктивита

Длительное использование антисептических капель для глаз может стать причиной развития хронического конъюнктивита. Об этом рассказала врач-офтальмолог Ольга Долгопольская в эфире радиостанции «‎Говорит Москва».

По словам специалиста, препаратом можно пользоваться не более семи дней. В противном случае возникнет сухость в глазах, а флора до конца не восстановится.

Кроме того, не стоит пользоваться ватными палочками для удаления инородных тел с поверхности роговицы. Частицы ваты могут остаться в глазах и добавить еще больше дискомфорта, отметила Долгопольская.

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