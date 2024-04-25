Офтальмолог Боша: не стоит работать за компьютером больше 8 часов подряд | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 13:40 Офтальмолог Боша: не стоит работать за компьютером больше 8 часов подряд

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Офисным сотрудникам не стоит сидеть за компьютером более восьми часов подряд. В противном случае возникнут проблемы со зрением, сообщила врач-офтальмолог Наталия Боша в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, расстояние до монитора должно составлять не менее 80 сантиметров. Если на такой дистанции работник ничего не видит, то ему стоит подобрать адекватную очковую, контактную или лазерную коррекцию зрения, сообщил сайт kp.ru.

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Кроме того, рабочий стол с компьютером лучше всего расположить у окна. Каждый час необходимо делать короткий перерыв на несколько минут, не забывая о гимнастике для глаз, отметил Боша.