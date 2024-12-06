Офтальмолог Борзых рассказал, что морковь никак не влияет на улучшение зрения

Почти каждый человек хотя бы раз в жизни слышал, что надо есть морковку, чтобы хорошо видеть, однако на самом деле это заблуждение о корнеплоде не имеет с реальностью почти ничего общего. Об этом Пятому каналу рассказал врач-офтальмолог Виктор Борзых.