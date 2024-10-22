Офтальмолог Борянова: проблемы со зрением негативно влияют на работу нервной системы

Существуют три переломных этапа, когда проблемы со зрением могут дать о себе знать. Особое внимание здоровью глаз следует уделить в дошкольном и подростковом периоде, а также в возрасте 40 лет, рассказала врач-офтальмолог Наталья Борянова в интервью «Известиям» .

По ее словам, перенапряжение глаз у детей отражается на работе нервной системы. Это может привести к появлению головных болей и рассеянности. У подростков из-за резкого роста происходят перестройки в организме на гормональном уровне, что так же может увеличить риски развития близорукости.

С возвратом у людей обостряются такие заболевания, как катаракта, глаукома или дистрофия сетчатки. Регулярная проверка у офтальмолога поможет предотвратить большинство серьезных проблем с органом зрения, заключила Борянова.