Офтальмолог Барышникова предупредила об опасности гирлянд и пиротехники

В новогодние праздники возрастает вероятность травмирования глаз, считает офтальмолог, рефракционный хирург центра инновационной офтальмологии VISTA Анастасия Барышникова. В интервью радио Sputnik она перечислила несколько возможных ситуаций, когда глазам может понадобиться помощь специалиста.

Гирлянды, изготовленные из некачественных материалов, могут вызывать ожоги центрального отдела сетчатки. Длительное сосредоточение взгляда на светодиодах на ближнем расстоянии может привести к повреждениям, поэтому рекомендуется держать гирлянды на безопасном расстоянии от лица, сообщила медик.

Яркие мигающие огни гирлянд могут представлять опасность для людей с неврологическими заболеваниями, такими как эпилепсия, поскольку быстрое моргание светодиодов может спровоцировать припадок, предупредила Анастасия Барышникова.

Еще один источник серьезных травм — пиротехника, неправильная эксплуатация которой может привести к повреждениям глаз и даже, возможно, к необходимости хирургического вмешательства.

Чтобы избежать неприятностей во время новогодних праздников, соблюдайте правила безопасности при использовании гирлянд и пиротехнических средств. Также важно понимать, что чем быстрее пациент обратится к доктору, тем эффективнее будет назначенное лечение, заключила офтальмолог.