Офтальмолог Азнаурян заявил, что 50% россиян имеют близорукость

Профессор, детский офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук и руководитель детских глазных клиник «Ясный Взор» Игорь Азнаурян рассказал о распространенных глазных патологиях в интервью радиостанции Sputnik .

По словам эксперта, близорукостью в России страдают около 50% детей и взрослых. В мегаполисах этот показатель достигает одного случая на двух человек, в сельской местности — около 30%.

Также медик добавил, что в России зарегистрировано около 1,3 миллиона пациентов с глаукомой. Среди людей старше 60 лет заболевание встречается у 3–5%. Но в последние годы отмечается рост случаев среди подростков.

Катаракта диагностирована у 8,4% россиян трудоспособного возраста. После 50 лет риск развития недуга увеличивается на 50% каждые 10 лет.