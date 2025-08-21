Офтальмолог Азнаурян заявил, что 50% россиян имеют близорукость

Профессор, детский офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук и руководитель детских глазных клиник «Ясный Взор» Игорь Азнаурян рассказал о распространенных глазных патологиях в интервью радиостанции Sputnik.
По словам эксперта, близорукостью в России страдают около 50% детей и взрослых. В мегаполисах этот показатель достигает одного случая на двух человек, в сельской местности — около 30%.
Также медик добавил, что в России зарегистрировано около 1,3 миллиона пациентов с глаукомой. Среди людей старше 60 лет заболевание встречается у 3–5%. Но в последние годы отмечается рост случаев среди подростков.
Катаракта диагностирована у 8,4% россиян трудоспособного возраста. После 50 лет риск развития недуга увеличивается на 50% каждые 10 лет.
БТИ Подмосковья проведет еще 7 консультаций по дачной амнистии в августе
Базу колумбийских наемников-мародеров уничтожили авиабомбой ФАБ-1000 в Сумской области
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 21 августа
С сентября MAX станет обязательным для предустановки на все устройства в России
Суд запретил мем с известной цитатой про цыган из фильма Гая Ричи
Образовательный комплекс построят в поселке Октябрьском в 2027 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте