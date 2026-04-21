Офтальмолог Азнаурян рассказал, что в возрасте старше полугода ребенок должен узнавать близких

Внимание к здоровью малыша в раннем детстве формирует основу его благополучия на долгие годы. Дети не умеют говорить о своих зрительных проблемах, но их поведение может подсказать родителям, что зрение нуждается в особом внимании. Подробнее рассказал офтальмолог Игорь Азнаурян в беседе с MIR24.TV .

Первый тревожный знак — неспособность концентрировать взгляд. Если младенец в возрасте трех-четырех месяцев не смотрит на лицо матери или яркую игрушку, находящуюся на небольшом расстоянии, это должно насторожить родителей.

Второй сигнал — отсутствие узнавания близких.

«В возрасте старше полугода малыш должен узнавать близких. Если он не тянет ручки к маме или папе, не улыбается им, ему трудно сфокусироваться на вашем лице — не списывайте это на характер или усталость», — отметил врач.

По его словам, третий симптом — нистагм, характеризующийся колебаниями глазных яблок. Если глаза ребенка беспорядочно движутся и не способны зафиксировать взгляд, это однозначно свидетельствует о патологии, требующей срочного медицинского вмешательства.