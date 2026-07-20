Офтальмолог Азнаурян рассказал, что современные технологии позволяют проводить детям лазерную коррекцию зрения

Профессор и доктор медицинских наук Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik поделился методами лечения детского зрения. Специалист подчеркнул, что если у ребенка уже есть близорукость, то вылечить ее полностью не получится, но нужно постараться затормозить развитие болезни.

По словам офтальмолога, сегодня существует несколько методов лечения, которые назначаются после диагностики. Среди них — зрительная консервативная терапия. Это серьезная физиотерапия с использованием сложных приборов. Они улучшают кровоснабжение сетчатки и активизируют работу зрительных зон коры головного мозга.

Также врачи используют осциллирующие очки «Страбо». Они выглядят как обычные очки, но внутри у них хитрые линзы, которые по очереди затемняются и становятся прозрачными. Это помогает мозгу «вспомнить», что у него два глаза, и учиться соединять их картинки в одну объемную. Очки настраиваются индивидуально под ребенка и требуют ежедневного использования по 2–8 часов.

Еще один метод — ортокератологические линзы (ОК-линзы). Это жесткие газопроницаемые линзы, которые надевают на ночь. Они мягко меняют форму роговицы, чтобы днем ребенок видел 100% без очков. Но линзы не лечат близорукость, а лишь временно корректируют зрение.

Профессор отметил, что современные технологии позволяют проводить лазерную коррекцию зрения и детям, при условии стабильной остроты зрения. Врач рекомендовал родителям не забывать о профилактике. Ежедневные прогулки могут помочь сохранить зрение ребенка. Солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, что сдерживает рост глазного яблока при близорукости. Игорь Азнаурян посоветовал гулять с детьми минимум два часа в день и проходить диагностику два раза в год.