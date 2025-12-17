Офтальмолог Азнаурян рассказал, что правило «20–20–20» поможет сохранить зрение при работе за компьютером

Детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор и основатель объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян в беседе с Lenta.Ru поделился методами сохранения зрения при постоянном использовании компьютера.

Сухость, покраснение и снижение четкости зрения к концу дня — распространенные симптомы, указывающие на необходимость заботиться о здоровье глаз, отметил эксперт. Одним из ключевых советов является правило «20–20–20»: каждые 20 минут работы за компьютером следует делать паузу и в течение 20 секунд смотреть на объект, находящийся на расстоянии примерно 20 шагов. Это помогает расслабить цилиарную мышцу, которая напрягается при длительной фокусировке на экране, указал сайт «Известия».

Офтальмолог также подчеркнул важность правильной организации рабочего места: расстояние от глаз до монитора должно составлять не менее 50–70 см, а центр экрана рекомендуется размещать на 15–20 градусов ниже уровня глаз. Эти рекомендации особенно важны для детей, чья зрительная система еще формируется.

Кроме того, Азнаурян предупредил, что использование смартфонов с диагональю экрана менее семи дюймов увеличивает риск развития близорукости в полтора раза по сравнению с работой за стационарным компьютером.

Врач добавил, что уход за зрением включает поддержание общего здоровья организма: полноценный сон, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и длительные прогулки на свежем воздухе. Также важно избегать длительного пребывания в помещениях с сухим воздухом и при необходимости использовать увлажнители воздуха.