Офтальмолог Азнаурян рассказал, что пик выявления школьной близорукости приходится на 2–3 классы

Профессор, доктор медицинских наук, детский офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik объяснил, почему у школьников может резко падать зрение.

По словам специалиста, близорукость у детей — это не случайность, а адаптация глаз к современным условиям жизни и высоким зрительным нагрузкам на близком расстоянии.

«Глаз ребенка, который часами смотрит в тетрадь, книгу или телефон, начинает удлиняться, чтобы экономить энергию для работы вблизи. Это называется "школьная миопия". Адаптация не происходит за один день — она разворачивается на протяжении нескольких лет», — рассказал Азнаурян.

Он отметил, что пик выявления школьной близорукости приходится на 7–9 лет, то есть на 2–3 классы. К восьмому классу более половины детей имеют ту или иную степень близорукости.

Профессор также предупредил, что родители часто приводят ребенка к врачу уже с высокой степенью миопии, потому что списывают симптомы на усталость. Однако этого можно избежать, если вовремя обратить внимание на признаки ухудшения зрения. Среди таких признаков — ребенок щурится, глядя на вывеску или номер автобуса, низко наклоняется над книгой или рисует, буквально ложась лицом на стол, а также начал жаловаться на головные боли к вечеру или говорит, что есть ощущение песка в глазах.

«Не стоит ждать, если вы заметили у ребенка признаки ухудшения зрения, — нужно срочно обратиться к детскому офтальмологу», — рекомендовал профессор.