Офтальмолог Азнаурян посоветовал избегать занятий боксом и футболом при высокой степени близорукости

Многие люди с близорукостью избегают занятий спортом, опасаясь ухудшения зрения. Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал радио Sputnik , насколько обоснованны такие опасения.

Специалист подчеркнул, что умеренная физическая активность, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может замедлить прогрессирование миопии.

«Регулярные, но разумные физические нагрузки улучшают кровоснабжение всего организма, в том числе и глаз. Это способствует насыщению тканей кислородом, снижению ощущения усталости глаз и служит профилактикой ухудшения зрения», — отметил эксперт.

Азнаурян указал на важность учета степени нарушения зрения при выборе вида спорта. При высокой степени близорукости (от минус шести диоптрий и больше) следует избегать контактных и травмоопасных дисциплин, таких как бокс, борьба, единоборства, футбол, баскетбол, волейбол, сноуборд и горные лыжи. Также стоит избегать экстремальных видов спорта, таких как дайвинг, парашютный спорт и дельтапланеризм.

При слабой и средней степени миопии (до минус шести диоптрий) врач рекомендует заниматься плаванием, бегом, спортивной ходьбой, йогой, пилатесом, велоспортом, бадминтоном и настольным теннисом. Эти виды спорта могут быть полезными для здоровья глаз.