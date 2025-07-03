Офтальмолог Азнаурян посоветовал избегать занятий боксом и футболом при высокой степени близорукости
Многие люди с близорукостью избегают занятий спортом, опасаясь ухудшения зрения. Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал радио Sputnik, насколько обоснованны такие опасения.
Специалист подчеркнул, что умеренная физическая активность, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может замедлить прогрессирование миопии.
«Регулярные, но разумные физические нагрузки улучшают кровоснабжение всего организма, в том числе и глаз. Это способствует насыщению тканей кислородом, снижению ощущения усталости глаз и служит профилактикой ухудшения зрения», — отметил эксперт.
Азнаурян указал на важность учета степени нарушения зрения при выборе вида спорта. При высокой степени близорукости (от минус шести диоптрий и больше) следует избегать контактных и травмоопасных дисциплин, таких как бокс, борьба, единоборства, футбол, баскетбол, волейбол, сноуборд и горные лыжи. Также стоит избегать экстремальных видов спорта, таких как дайвинг, парашютный спорт и дельтапланеризм.
При слабой и средней степени миопии (до минус шести диоптрий) врач рекомендует заниматься плаванием, бегом, спортивной ходьбой, йогой, пилатесом, велоспортом, бадминтоном и настольным теннисом. Эти виды спорта могут быть полезными для здоровья глаз.