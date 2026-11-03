Офтальмолог Азнаурян объяснил, почему осенью ухудшается зрение

Профессор Азнаурян: холод сам по себе не вредит глазам

Сухой воздух, сокращение прогулок и длительная работа вблизи усиливают нагрузку на глаза осенью и зимой. Об этом рассказал детский офтальмолог, профессор Игорь Азнаурян, сообщает Sputnik .

По словам врача, исследования показывают связь между временем на улице и риском близорукости. В некоторых наблюдениях у детей с миопией она быстрее прогрессировала в темные месяцы. При этом усталость глаз сама по себе не означает близорукость: причину ухудшения зрения определяют на диагностике.

Отопление снижает влажность в помещениях, а при работе за экраном люди реже моргают. Слезная пленка быстрее испаряется, вызывая сухость, жжение и временное затуманивание зрения.

Ребенок может привыкнуть к размытому изображению и не жаловаться. Родителям стоит обратить внимание на прищуривание, привычку подносить книгу к лицу, трудности с чтением с доски и головные боли после уроков. Врач рекомендовал проверять не только остроту зрения, но и фокусировку и совместную работу глаз.

Азнаурян посоветовал делать перерывы и переводить взгляд вдаль. Младшим школьникам нужен отдых на 5–10 минут каждые 20–25 минут занятий. Книгу или телефон лучше держать в 30–40 см от глаз, читать сидя, при хорошем освещении без бликов. Детям важны ежедневные прогулки.