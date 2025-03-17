Офтальмолог Аврамиди: боль в глазах при ОРВИ связана с воспалительным процессом

Простудные заболевания у взрослых часто сопровождаются слезотечением и болью в глазах. Офтальмологи Алла Аврамиди и Шахло Махкамова рассказали KP.RU , почему это происходит и в каких случаях следует обратиться за медицинской помощью.

Специалисты объяснили, что боль в глазах при ОРВИ связана с воспалительным процессом и отеком оболочек и мышц глаз. По их словам, слезотечение может быть вызвано не только простудой, но и конъюнктивитом, герпесвирусной инфекцией, аллергией или аутоиммунными заболеваниями. Этот симптом также характерен для воспаления век, болезней роговицы и травм глаза.

Эксперты посоветовали обращаться к офтальмологу, если слезотечение и боль в глазах не проходят. Врач проведет диагностику и определит причину неприятных симптомов.