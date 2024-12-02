Офтальмолог Ашрафова: черника поможет сохранить здоровье глаз только при регулярном употреблении

Черника может улучшить зрение, однако употреблять ягоду необходимо в долгосрочной перспективе из-за ее накопительного эффекта. Об этом рассказала врач-офтальмолог Сабина Ашрафова в беседе с News.ru.
По словам эксперта, черника содержит большое количество антоцианов. Этот пигмент укрепляет стенки кровеносных сосудов, поддерживает здоровье сетчатки и восстанавливает зрение после воздействия яркого света. Ягода также имеет противовоспалительное свойство, восстанавливает выработку коллагена и улучшает работу ЖКТ.
Поэтому регулярное добавление черники в рацион питания не только сохранит здоровье глаз, но и улучшит работу всех систем организма, резюмировала доктор.
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