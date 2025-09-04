Офтальмолог Аль-Терк назвала мешки под глазами возможным признаком болезни сердца

Отеки под глазами могут указывать на различные патологии в организме. Подробнее рассказала офтальмолог Гунва Аль-Терк, сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, кожа вокруг глаз отличается тонкой структурой и наличием рыхлой соединительной ткани, способствующей быстрому скоплению жидкости.

«Причины этого могут быть патологическими, например заболевания щитовидной железы, болезни сердца, болезни печени, заболевания почек», — пояснила медик.

Врач уточнила, что отеки, связанные с болезнями почек, появляются утром и проходят к вечеру. Отеки, вызванные проблемами с сердцем, усиливаются к концу дня, добавил сайт KP.RU.