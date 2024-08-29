Офтальмохирург Санторо призвала женщин не использовать просроченную косметику для глаз

Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург Элина Санторо призвала женщин не использовать просроченную косметику для глаз, чтобы не навредить зрению. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что срок годности туши, карандашей, теней и прочих средств для глаз составляет не более 12 месяцев. В продуктах, у которых прошел срок годности, начинают размножаться бактерии, грибки и другие вредные микроорганизмы. При попадании в глаза они могут вызывать конъюнктивит, блефарит и другие воспалительные заболевания.

Санторо также призвала не давать карандаши для глаз, тушь, тени и подводки даже близким подругам, чтобы не столкнуться с риском переноса различных инфекций. Все эти вещи строго индивидуальны, добавила медик.