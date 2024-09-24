Напряжение и регулярная усталость глаз могут свидетельствовать о развитии заболевания. Подробнее рассказал офтальмохирург Дамири Отхозория в беседе с RuNews24.ru .

По его словам, болевые ощущения нередко указывают на наличие синдрома сухого глаза. Его провоцируют воздух с низкой влажностью, долгое использование гаджетов и ношение контактных линз.

Многие другие симптомы также относятся к признакам проблем со зрением. Так, стоит обратиться к врачу при появлении «мушек» перед глазами и чувствительности к яркому свету, пояснил медик.