Общественный совет по здравоохранению в Петербурге начнет работу в 2026 году

В 2026 году в Санкт-Петербурге появится Общественный совет при комитете по здравоохранению. Его возглавит главный врач городской больницы Святого великомученика Георгия и член Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Стрижелецкий, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Совет будет заниматься поиском решений актуальных задач городского здравоохранения и воплощением их в жизнь при помощи государственных структур.

Стрижелецкий рассказал, что сформированы четыре комиссии: по изучению общественного мнения и повышению уровня доверия граждан к системе здравоохранения, по повышению эффективности работы амбулаторно-поликлинических учреждений и службы скорой медицинской помощи, по развитию стационарной медицинской помощи и по детскому здравоохранению и демографической политике.

«Наша основная цель — совместный с общественностью и профессионалами поиск решений наиболее актуальных задач и решение вопросов городского здравоохранения», — сказал Валерий Стрижелецкий.

Общественный совет не решает конкретные проблемы граждан, его решения носят рекомендательный характер. Задачей совета является содействие комитету по здравоохранению в улучшении качества оказываемой профилактической и медицинской помощи.