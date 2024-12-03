Общественник Вострикова: вакцину от рака можно создавать на базе онкологических клиник в регионах

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова в разговоре с Общественной Службой Новостей предположила, смогут ли российские регионы получать вакцину от рака, разработанную в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

По словам эксперта, данную разработку ученых можно создавать и на базе онкологических клиник в регионах, непосредственно взяв ткани у пациентов. При этом она отметила, что проблемы могут возникнуть у частных клиник.

«Все достойные онкологические центры в нашей стране — государственные, возможно проблемы будут у частных клиник, которые не смогут получить данную технологию», — добавила Вострикова.

Ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что испытания мРНК вакцины, разработанной учеными центра, показали хорошие перспективы лечения рака даже на продвинутой стадии.