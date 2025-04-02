Общественник Шпицберг: в лечении детей с аутизмом важна ранняя диагностика

Аутизм сегодня диагностируется все чаще. Его считают одним из самых распространенных заболеваний в мире, заявил руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг в беседе с « ФедералПресс ».

По словам эксперта, методик коррекционно-развивающих занятий много, но главное — максимально рано выявить у ребенка РАС и начать занятия с дефектологами, логопедами, психологами и нейропсихологами.

«Медицина не знает средств, чтобы вылечить это хроническое заболевание. Может быть, когда-нибудь и найдут», — добавил Шпицберг.

Он также отметил, что роль специалистов, которые привлекаются к занятиям с маленькими детьми с аутизмом, — научить всему тому, чему обычный ребенок научится самостоятельно.