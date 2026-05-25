Общественная Служба Новостей: заменители сигарет и физическая активность помогут бросить курить
Начинать следует постепенно. Эксперты советуют уменьшать количество сигарет, ограничивать курение в определенные часы, увеличивать периоды без сигарет.
Также можно обратиться к заменителям сигарет. Среди них — жевательная резинка, леденцы и никотиновые пластыри.
Кроме того, важно заниматься физической активностью. Спорт и прогулки на свежем воздухе помогают справиться со стрессом.
