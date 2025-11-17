Общественная Служба Новостей: вирусная инфекция может стать причиной потери голоса

Потеря голоса при простуде — явление распространенное. Голосовые связки воспаляются, и голос становится хриплым или пропадает совсем. Однако в большинстве случаев он восстанавливается за несколько дней, если применять правильные методы, написала Общественная Служба Новостей .

Причины потери голоса: вирусная инфекция (ОРВИ, грипп, ларингит); перенапряжение связок (крик, долгие разговоры, пение); сухость слизистых оболочек (из-за обезвоживания, сухого воздуха или дыхания через рот); раздражение (от курения, холодного воздуха, острой пищи).

Как быстро восстановить голос:

1. Соблюдайте молчание. Дайте связкам отдохнуть. В первые один-два дня старайтесь минимизировать разговоры.

2. Увлажняйте слизистую горла. Пейте теплую жидкость: травяные чаи, воду с медом и лимоном, кисели и бульоны. Избегайте кофе и алкоголя, которые обезвоживают.

3. Делайте ингаляции. Вдыхание теплого влажного воздуха смягчает связки.

4. Полощите горло. Используйте солевой раствор, настой календулы или прополиса, аптечные средства.

5. Используйте леденцы и спреи. Выбирайте средства с противовоспалительным эффектом.

6. Попробуйте мед с алоэ. Смешайте 1 столовую ложку меда с 1 чайной ложкой сока алоэ и принимайте 2–3 раза в день.

Если через пять-семь дней улучшений нет, обратитесь к врачу. При появлении высокой температуры, затрудненного дыхания или крови в слюне немедленно обратитесь за медицинской помощью.