Общественная Служба Новостей: цитрусовые помогают организму бороться с жаром

Высокая температура — это естественная реакция организма на инфекцию или воспаление. Она помогает бороться с вирусами и бактериями, но если жар становится слишком сильным — выше 38,5 градуса у взрослых или 38 градусов у детей, его нужно сбивать. В таких случаях могут помочь эффективные методы снижения температуры без приема медикаментов, написала Общественная Служба Новостей .

При высокой температуре организм теряет много жидкости, что усиливает интоксикацию и ухудшает самочувствие. Важно пить много чистой воды, теплого чая с лимоном и других напитков. Полезны травяные чаи и настои (ромашка, липа, мята), домашние морсы (клюквенный, брусничный), компоты из сухофруктов.

Если температура поднялась выше 39 градусов, можно использовать холодные компрессы. Мягко смочите шею и подмышки водой комнатной температуры, накладывайте прохладный компресс на лоб и запястья. Теплая ванна также может помочь постепенно снизить жар.

Проветривайте комнату (18–22 градусов), избегайте сквозняков. Хлопковая одежда помогает коже «дышать», а плотные одеяла мешают теплоотдаче.

Цитрусовые, например лимоны и апельсины, мед (если нет аллергии), имбирь и малина помогают организму бороться с жаром.

Важно помнить, что если жар в течение нескольких дней не спадает или состояние ухудшается, необходимо обратиться к врачу.