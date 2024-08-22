Общественная Служба Новостей: травяной чай и контрастный душ помогут избавиться от отеков

По утрам некоторые сталкиваются с неприятной отечностью на лице, которая существенно портит внешний вид. Как самостоятельно убрать припухлость, рассказала Общественная Служба Новостей.

Отличный вариант — теплый травяной напиток. После пробуждения отлично подойдет зеленый чай с мелиссой, который ускорит выведение лишней жидкости из организма.

Тем же эффектом обладает и контрастный душ. Он ускоряет ток лимфы благодаря резкому перепаду температуры.

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