Общественная Служба Новостей: травяной чай и контрастный душ помогут избавиться от отеков
По утрам некоторые сталкиваются с неприятной отечностью на лице, которая существенно портит внешний вид. Как самостоятельно убрать припухлость, рассказала Общественная Служба Новостей.
Отличный вариант — теплый травяной напиток. После пробуждения отлично подойдет зеленый чай с мелиссой, который ускорит выведение лишней жидкости из организма.
Тем же эффектом обладает и контрастный душ. Он ускоряет ток лимфы благодаря резкому перепаду температуры.
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