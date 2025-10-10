Общественная Служба Новостей: сухой кашель нельзя лечить антибиотиками без назначения врача

В период межсезонья, когда меняются температура и влажность, а иммунитет ослаблен, вирусы распространяются особенно активно. Сухой кашель — частый симптом ОРВИ, который может нарушить привычный ритм жизни. Однако не все способы лечения одинаково полезны. Некоторые могут ухудшить состояние, написала Общественная Служба Новостей .

Кашель — это реакция организма на раздражение дыхательных путей. Он может быть вызван вирусами, бактериями, аллергенами или раздражающими веществами. Если вы простудились, скорее всего, заражение произошло воздушно-капельным путем.

Чем нельзя лечить сухой кашель:

- Антибиотики без назначения врача — они не действуют на вирусы и нарушают микрофлору кишечника. - Горчичники и банки — могут обжечь кожу и усилить раздражение. - «Прогревания» на основе алкоголя — спирт не лечит инфекцию, а лишь временно притупляет симптомы. - Большие дозы витамина C — не сокращают длительность болезни, а в избытке вызывают проблемы с ЖКТ.