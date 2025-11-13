Общественная Служба Новостей: стакан воды и имбирь помогут справиться с изжогой

Изжога — это ощущение жжения в области за грудиной, знакомое многим. Она возникает, когда желудочный сок попадает в пищевод, вызывая раздражение. Причинами могут быть переедание, острая пища, стресс или даже неудобная поза после еды, сообщила Общественная Служба Новостей .

Избавиться от неприятных ощущений в домашних условиях можно с помощью обычной воды. Стакан теплой жидкости может смыть кислоту со стенок пищевода и разбавить желудочный сок. Пить нужно медленно, небольшими глотками.

Еще один способ предполагает использование имбиря. Пряность успокаивает желудок и снижает кислотность. Можно заварить имбирный чай или просто пожевать маленький кусочек.

Эксперты также предложили обратить внимание на алоэ вера. Сок растения, разбавленный в воде, успокаивает раздраженный пищевод.