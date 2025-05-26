Общественная Служба Новостей: специалисты призвали не сочетать арбуз вместе с ветчиной и сыром

С приходом лета растет желание насладиться сочными фруктами и ягодами, и одним из самых ожидаемых лакомств становится арбуз. Его любят за вкус и низкую калорийность, но не все сочетания с ним полезны. Мякоть арбуза добавляют в различные блюда, но некоторые комбинации могут вызвать проблемы с пищеварением, написала Общественная Служба Новостей .

Специалисты советуют избегать сочетания арбуза с такими продуктами, как ветчина, колбаса, сыр (фета, брынза, овечий, козий, моцарела), черный и белый хлеб, сладкие булочки, бобовые, мясо, рыба, крупа, молочные и кисломолочные продукты, жирные продукты, жареная и соленая пища, яйца. Эти сочетания могут привести к нарушению микрофлоры кишечника и расстройству желудка.

Арбуз отлично сочетается с дыней, ягодами (например, ежевикой и малиной), свежими огурцами и апельсинами. Также можно добавить лимонный сок или сок лайма для улучшения вкуса.