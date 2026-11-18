Общественная служба новостей составила гид по зимним мандаринам, отметив, что в холодное время года на прилавках появляется изобилие сортов, каждый из которых обладает своим характером.

Одним из самых узнаваемых считается клементин с тонкой кожурой и почти полным отсутствием косточек, однако его сладость иногда кажется недостаточно насыщенной. Традиционный японский сорт сатсума отличается очень тонкой кожурой, которая отделяется сама, и почти полным отсутствием кислинки, хотя плоды бывают менее сочными.

Муркотт, известный как «медовый», признается одним из самых сладких мандаринов с ярким ароматом, но в нем часто встречаются косточки. Старый китайский сорт понкан радует крупными и очень ароматными плодами, однако чистится сложнее из-за толстой кожуры и наличия косточек. Среди европейских разновидностей выделяется испанский нулес, который имеет сбалансированный сладкий вкус с умеренной кислинкой и чаще всего продается без семян.