Общественная Служба Новостей: сочетание банана и лимона грозит дискомфортом ЖКТ

Фрукты — любимое всеми натуральное удовольствие, богатое витаминами и минералами. Однако не все сочетания полезны для организма, сообщила Общественная Служба Новостей .

Один из примеров — арбузы и дыни. Оба продукта отличаются большим содержанием воды и быстро усваиваются организмом, что отличает их от большинства других фруктов. Совместное употребление дыни с виноградом, помело, бананами или мандаринами может вызвать проблемы желудочно-кишечного тракта.

Другая неудачная комбинация — бананы и лимоны. Первые принадлежат к группе крахмалистых фруктов, а вторые — к кислым. Кислоты замедляют переработку крахмала, что может привести к появлению неприятных ощущений в животе и повышенному газообразованию.

Отдельно выделяется сочетание папайи и лимона. По мнению некоторых ученых, этот микс способен оказывать негативное влияние на здоровье, вызывая анемию и дисбаланс гемоглобина.