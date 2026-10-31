Общественная служба новостей рассказала, как остановить кровь в случае пореза пальца

После пореза пальца вокруг раны может появиться сильный отек. Что делать в такой ситуации, рассказала Общественная служба новостей .

Если идет кровь, прижмите рану чистой салфеткой или бинтом на 5–10 минут, не убирая повязку раньше времени. Посмотрите, нет ли в ране посторонних предметов. Если предмет торчит наружу, не вытаскивайте его самостоятельно — при глубокой ране или если кровь не останавливается, сразу обратитесь к врачу.

Промойте порез прохладной чистой водой. Кожу вокруг можно осторожно помыть мыльной водой, но не заливайте внутрь агрессивные чистящие средства. Не трите рану жесткой губкой. Грязь рядом можно убрать продезинфицированным пинцетом, но если она глубоко внутри, не пытайтесь вытащить ее силой.

Затем обработайте рану нейтральным антисептиком в виде раствора или салфетки и наложите чистую стерильную повязку или заклейте пластырем. Меняйте повязку регулярно, особенно если она намокла или испачкалась, и держите рану сухой и чистой.

Чтобы уменьшить отек, приложите холодный компресс: лед или охлаждающий пакет оберните тканью и приложите к пальцу на 10–15 минут, делая такие компрессы с перерывами. Держите руку чуть выше уровня сердца — так отек спадает быстрее. Не прикладывайте лед прямо к коже и не держите холод слишком долго, передает «Ридус».