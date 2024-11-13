Общественная Служба Новостей: при обветренной коже стоит отказаться от горячих ванн и макияжа

Сильный ветер и перепады температуры в осенне-зимний период провоцируют образование шелушений на коже. Что нельзя делать при данной проблеме, рассказала Общественная Служба Новостей .

Так, человеку с обветренной кожей стоит отказаться от посещения бани и сауны, а также приема горячих ванн. Распаривающие маски лучше заменить на увлажняющие кремы и специальные масла.

Кроме того, необходимо постараться минимизировать макияж. Если на коже есть повреждения, не следует наносить плотные тональные текстуры. В крайнем случае можно использовать праймер и легкий BB-крем.

Важную роль в данном вопросе играет и питание. Эксперты советуют исключить из рациона алкоголь и кофе, так как они выводят жидкость из организма.