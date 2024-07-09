Общественная Служба Новостей: при борьбе с вредными пищевыми привычками стоит исключить из жизни триггеры

Нездоровый перекус, заедание стресса, еда под телевизор — все это является вредными пищевыми привычками. Как скорректировать свое отношение к пище, рассказала Общественная Служба Новостей .

На начальном этапе необходимо разобраться в причинах и установить, что именно подталкивает к импульсивному питанию. Это могут быть недосып или переживания перед определенным событием.

Важно попытаться исключить данные триггеры. Например, стоит попробовать выстроить маршрут так, чтобы любимая кондитерская не попадалась на глаза.