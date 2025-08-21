Общественная Служба Новостей: полоскание травяными растворами поможет избавить от боли в горле

При простуде часто воспаляется горло и появляется насморк. Чтобы не допустить ухудшения состояния, важно вовремя начать лечение. Помимо посещения врача, можно использовать проверенные народные средства. Например, полоскание горла помогает облегчить симптомы и ускорить выздоровление, написала Общественная Служба Новостей .

Когда необходимо полоскать горло?

Если глотание становится затруднительным и болезненным, это может указывать на воспаление горла. Причиной могут быть простуда, аллергия или инфекция. Полоскание помогает уменьшить боль, обеззаразить слизистую оболочку горла и рта, а также уничтожить вредные бактерии.

Чем полоскать горло?

Медицинские растворы: хлоргексидин, фурацилин, мирамистин, хлорофиллипт и перекись водорода. Разведите их в стакане теплой кипяченой воды и полощите горло как можно чаще.

Солевой раствор: растворите в 250 мл теплой кипяченой воды одну чайную ложку поваренной или морской соли. При желании добавьте каплю йода.

Травяные отвары: ромашка, календула, кора дуба, шалфей и эвкалипт. Заварите травы, дайте настояться 30–60 минут, процедите через сито.

Настойка прополиса: смешайте 10 мл раствора с 100 мл теплой кипяченой воды.

Раствор из соды: для ребенка — 250 мл теплой кипяченой воды и чайная ложка соды, для взрослого — 200 мл жидкости на чайную ложку соды. Можно добавить каплю йода и соль.