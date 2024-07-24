Общественная Служба Новостей: пюре из авокадо может стать полезной заменой сливочному маслу

Гастроэнтерологи выяснили, что не каждый организм способен успешно переваривать молочные продукты. Какими полезными аналогами можно заменить сливочное масло, выяснила Общественная Служба Новостей.

Так, стоит обратить внимание на пюре из авокадо. Спелая мякоть плода, обладающая нейтральным вкусом, по своим качествам похожа на лактозный продукт.

Еще одна достойная альтернатива — ореховая паста. Блюдо из арахиса или миндаля отлично подойдет для приготовления тостов.

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