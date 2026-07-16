Общественная Служба Новостей: переход на питание без мяса стоит начать с отказа от колбасы

Многие люди, решив отказаться от мяса, бросаются в крайности: за один день они выбрасывают из холодильника все продукты животного происхождения, а уже через месяц сталкиваются с голодными обмороками на работе или бегут в аптеку за витаминами. Как правильно выстроить процесс, рассказала Общественная Служба Новостей .

Переход на растительное питание не должен становиться стрессом для организма, поэтому действовать нужно постепенно.

В первую очередь следует убрать все переработанное: сосиски, колбасу, бекон и магазинные паштеты. В них содержится много химических добавок и вредных жиров.

На следующем этапе стоит отказаться от свинины, так как она слишком жирная и тяжелая для желудка. Ее лучше заменить более легкими аналогами — курицей, индейкой или рыбой, чтобы снизить нагрузку на печень и сосуды. Затем можно исключить говядину и баранину. Самым сложным этапом будет отказ от птицы.