Общественная Служба Новостей: печень, мозг и сердце содержат коллаген первого типа

Коллаген — ключевой структурный белок, необходимый для здоровья организма. Он составляет основу клеток кожи, костей, сухожилий, хрящей и других тканей. Недостаток коллагена приводит к ломкости волос и ногтей, потере упругости кожи, появлению дряблости и морщин, написала Общественная Служба Новостей .

С возрастом потребность организма в коллагене возрастает, особенно у людей с вредными привычками, таких как курение, чрезмерное употребление алкоголя, строгие диеты, недостаток сна и малоподвижный образ жизни. Здоровый образ жизни и правильное питание, включающее продукты, богатые коллагеном, могут помочь восполнить его недостаток.

Издание опубликовало список продуктов, содержащих большое количество коллагена.

Курица: мясо курицы, особенно ножки, является отличным источником коллагена. Куриный бульон также богат этим белком.

Рыба: кожа и мясо рыбы, особенно форели, лосося и тунца, содержат много коллагена. Кроме того, рыба богата омега-3 жирными кислотами и витамином D.

Яйца: коллаген состоит из аминокислот, таких как глицин и пролин, которые содержатся в яйцах, особенно в белках. Желтки богаты витамином D и полезными жирами, поддерживающими здоровье кожи, костей и мышц.

Костный бульон: как было упомянуто ранее, костный бульон, например, из курицы, говядины или индейки, является хорошим источником коллагена. Варить его нужно несколько часов для максимальной концентрации.

Субпродукты: печень, почки, мозг и сердце содержат коллаген первого типа.

Авокадо: авокадо богато витамином Е и полезными кислотами, которые способствуют здоровью кожи.