Общественная Служба Новостей отметила, что рисовая мука поможет сделать сырники полезнее

Классические сырники содержат много калорий благодаря муке, яйцам и маслу. Как приготовить полезный вариант блюда, рассказала редакция Общественной Службы Новостей .

Читателям посоветовали выбирать качественный творог средней жирности (от 2,5 до 5%), экспериментировать с полезными видами муки вроде рисовой или овсяной, заменять сахар натуральными подсластителями типа сиропа топинамбура, а также использовать топленое или кокосовое масло для жарки.

Сырники можно запекать в духовке, а подавать их к столу с греческим йогуртом, ягодами или натуральным медом. Эти советы позволят насладиться любимым блюдом без вреда фигуре.