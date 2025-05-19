Общественная Служба Новостей отметила, что рисовая мука поможет сделать сырники полезнее

Классические сырники содержат много калорий благодаря муке, яйцам и маслу. Как приготовить полезный вариант блюда, рассказала редакция Общественной Службы Новостей.

Читателям посоветовали выбирать качественный творог средней жирности (от 2,5 до 5%), экспериментировать с полезными видами муки вроде рисовой или овсяной, заменять сахар натуральными подсластителями типа сиропа топинамбура, а также использовать топленое или кокосовое масло для жарки.

Сырники можно запекать в духовке, а подавать их к столу с греческим йогуртом, ягодами или натуральным медом. Эти советы позволят насладиться любимым блюдом без вреда фигуре.

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