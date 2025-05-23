Общественная Служба Новостей предупредила, что, несмотря на широкую популярность и доступные цены подсолнечного масла, которое идеально подходит для приготовления пищи, существуют ограничения в его применении. Некоторые продукты, приготовленные на таком масле, не только утрачивают свои гастрономические свойства, но и приобретают вредные вещества, способные нанести ущерб здоровью.

Подсолнечное масло отличается рядом полезных качеств: повышает защитные силы организма, предотвращает инфекционные болезни, способствует сохранению молодости кожи, положительно воздействует на ногти и волосы благодаря высокому содержанию витамина E. Оно также благотворно влияет на мужское здоровье, улучшая функционирование репродуктивной системы и уменьшая риски воспалительных процессов мочеполовой системы, написал MIR24.TV.

При интенсивном нагревании масло выделяет опасные соединения — канцерогены, поэтому специалисты рекомендуют избегать его перегрева и исключить жарку некоторых блюд. Например, при обработке маслинами или оливками подсолнечным маслом теряется их естественный аромат и структура, блюдо приобретает неприятное послевкусие. Средиземноморская кухня рекомендует применять исключительно оливковое масло для сохранения оригинального вкуса ингредиентов.