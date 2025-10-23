Общественная Служба Новостей назвала матчу и пуэр здоровой альтернативой кофе

Не все могут пить кофе из-за его воздействия на организм. Есть много полезных альтернатив, которые не вызывают побочных эффектов. О них рассказала редакция Общественной Службы Новостей .

Фаворит списка — золотое молоко. Этот напиток с куркумой укрепляет иммунитет и борется с воспалениями. Он эффективно согревает и успокаивает нервы, но не дает такого резкого прилива энергии, как кофе.

Также выделяют матчу — японский порошковый зеленый чай, который содержит L-теанин и дарит спокойную сосредоточенность. Напиток богат антиоксидантами, замедляющими процессы старения.

Китайский ферментированный чай пуэр улучшает метаболизм и работу сердца. Эффект длится пять–семь часов без резких скачков. Цикорий является альтернативой для любителей аромата кофе без кофеина. Он улучшает пищеварение благодаря инулину и снижает уровень сахара в крови.

Ячменный кофе не бодрит, а скорее успокаивает. Напиток богат клетчаткой, полезен для ЖКТ. Обладает мягким ореховым вкусом.

Какао является природным антидепрессантом, повышающим уровень серотонина. Богат магнием, снижающим стресс.

И наконец, — вода с лимоном и имбирем. Запускает метаболизм, очищает организм, улучшает кожу. Имбирь ускоряет кровообращение и бодрит.