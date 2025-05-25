Общественная Служба Новостей: настоящий квас должен состоять из солода, муки и дрожжей

Квас — традиционный русский напиток, который пользуется большой популярностью, особенно в летний период. В прошлом его считали целебным и использовали в качестве лекарственного средства. Сегодня квас ценят за способность освежать и утолять жажду. Однако не весь квас одинаково полезен: в покупных вариантах часто много сахара и консервантов, написала Общественная Служба Новостей .

Состав и калорийность

Квас содержит в основном углеводы и органические кислоты. Его калорийность варьируется от 25 до 45 калорий на 100 грамм, в зависимости от дополнительных ингредиентов. Настоящий квас должен состоять из солода, муки и дрожжей, в то время как в напитке из супермаркета добавляют сахар и консерванты.

Полезные вещества в квасе

Традиционный квас богат витаминами группы В, С и Е, а также минералами, такими как магний, железо и калий. Несмотря на наличие небольшой дозы этилового спирта, квас считается безалкогольным напитком. Регулярное употребление кваса может улучшить работу мозга, укрепить сосуды, бороться с анемией, выводить токсины и улучшать пищеварение.

Рекомендации по употреблению

Квас лучше пить комнатной температуры или слегка охлажденным, чтобы избежать вредного воздействия на эмаль зубов и не спровоцировать простуду. Рекомендованная доза составляет один-два стакана в день. Для лучшего пищеварения квас рекомендуется пить отдельно от пищи.